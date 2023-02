Caucaia recebe Tombense-MG pela Copa do Brasil nesta quarta-feira

A Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, 22, já com um time cearense em campo. No estádio João Ronaldo, em Pacajus, o Caucaia recebe o Tombense-MG, às 19 horas, e só consegue classificação para a segunda fase se vencer a partida.

A Raposa Metropolitana vê a participação no torneio como um norte para o restante da temporada, que ainda tem a Série D do Brasileiro pela frente. O Caucaia já faturou R$ 750 mil pela participação na Copa do Brasil e se passar para a fase seguinte recebe mais R$ 900 mil.

Vice-campeão cearense no ano passado, o time da RMF não foi bem na primeira fase do Estadual deste ano e está lutando pela permanência na divisão principal via quadrangular de descenso. Nesta etapa do certame, porém, a Raposa venceu duas partidas e lidera a disputa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para enfrentar o Tombense-MG, o Caucaia não tem desfalques e deve repetir a formação que vem de resultados positivos recentes, com Léo; Ceará, Túlio, Adriano Lucas e Matheus Maranguape; Wilker, Leylon e Everton; Juliano, Jr. Goiaba e Zazá.

A equipe mineira é treinada por Marcelo Chamusca, que tem três passagens pelo futebol cearense. No Campeonato Mineiro, o time da cidade de Tombos briga para ser o melhor vice-líder da primeira fase para avançar, mas está na terceira colocação do Grupo C. O destaque do Tombense é Daniel Amorim, artilheiro do clube, com três gols marcados.

Por estar melhor posicionado no ranking da CBF que o Caucaia, otime de Minas Gerais joga como visitante e precisa apenas do empate para lograr classificação.

Tags