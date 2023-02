Neymar pode ficar até um mês sem jogar e deve perder decisão contra o Bayern, diz jornal

O jornal francês Le Parisien informou, nesta segunda-feira, 20, que de acordo com exames feitos no domingo, Neymar deve ficar ausente por três a quatro semanas. Neste período, o brasileiro desfalcaria o Paris Saint-Germain em duelo decisivo contra o Bayern de Munique, no próximo dia 8, na Alemanha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.





No último domingo, em partida contra o Lille pelo Campeonato Francês, o camisa 10 foi substituído após torcer o tornozelo em dividida. O jogador fez exames e, segundo nota publicada pelo clube parisiense, foi descartada uma ruptura. Já a imprensa francesa afirma que houve uma ruptura parcial dos ligamentos e internamente a expectativa é de que Neymar fique afastado por três a quatro semanas.

Se confirmado, o PSG terá um desfalque importante para o jogo contra o Bayern de Munique, valendo classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. O time de Messi e Mbappé saiu atrás no jogo de ida ao perder por 1 a 0 e agora precisa buscar uma vitória por um gol de diferença, na Allianz Arena, em Munique.

O PSG volta a campo neste domingo, às 16h45, quando visita o Olympique de Marselha, em partida pelo Campeonato Francês.

