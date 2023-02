Brasil é derrotado pelo Canadá por 2 a 0 na segunda rodada da She Believes Cup

A seleção brasileira feminina foi derrotada na segunda rodada da She Believes Cup, neste domingo, 19. Contra o Canadá, no GEODIS Park, nos Estados Unidos, o Brasil não conseguiu segurar as canadenses e perdeu por 2 a 0.

As brasileiras terão um grande desafio pela frente. Na quarta-feira, 22, enfrentam as líderes e atuais campeãs do torneio, a seleção dos Estados Unidos. Para ter chances de ser campeão, o Brasil precisa vencer e eliminar a diferença no saldo de gols, que é de quatro tentos. Além disso, depende do resultado do próximo jogo do Canadá.

As canadenses encaram o Japão, que não tem chance de título, também na quarta-feira. O Canadá depende do resultado do jogo do Brasil e só pode ser campeão caso os Estados Unidos não pontue.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os gols da partida saíram em falhas brasileiras. Aos 25 minutos do primeiro tempo, a defesa da seleção tentou afastar uma bola no meio da área, mas acabou colocando no pé de Gilles. A atacante aproveitou a oportunidade e bateu no canto direito de Lorena, 1 a 0.

O Canadá ampliou a vantagem aos 30 do segundo tempo. Após cobrança de escanteio pela direita, Viens subiu na primeira trave para cabecear. A zagueira Lauren, que subiria para disputar a bola, acabou escorregando e não conseguiu sair do chão. Sem marcação, o toque da canadense não deu chances para Lorena defender.

Tags