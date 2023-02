Marta celebra retorno após quase 11 meses e se emociona ao falar da lesão: "Sofri muito"

Jogadora mais vezes eleita melhor do mundo, com seis prêmios, a craque Marta voltou aos gramados nesta quinta-feira, 16, na vitória por 1 a 0 do Brasil sobre o Japão, na estreia da SheBelieves Cup. A atleta de 36 anos, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho em março de 2022, voltou a atuar após quase 11 meses de recuperação e deu a assistência para o gol brasileiro, após bela jogada individual.

Ao final do confronto, a camisa 10 da seleção brasileira se emocionou ao falar sobre a contusão e o longo período longe dos gramados. Apesar disso, celebrou o retorno com vitória e analisou a equipe treinada pela sueca Pia Sundhage, que se prepara para a disputa da Copa do Mundo feminina, em julho deste ano.

"Foi um desafio para mim, dia após dia. Complicado. São 22 anos jogando profissionalmente e foi a primeira vez que fiquei bastante tempo longe, sofri muito, mas a recompensa é sempre maior quando você se dedica. Não poderia ter sido diferente. Entrar num jogo em que precisávamos da vitória, Deus me abençoou, e pude encontrar a Debinha [autora do gol] para colocar a bola para dentro. Estou muito feliz pelo retorno, é só o começo, um recomeço, tem muita coisa pela frente, sei que tenho que trabalhar muito para voltar a ser aquela Marta, que tem os piques muito mais rápidos", disse, em entrevista ao SporTV.

"Nossa Seleção é muito criativa, percebemos que não é só uma atleta que decide, são várias. A cada dia estamos nos fortalecendo, principalmente na parte tática, que é uma das coisas que precisamos encaixar bem, e fisicamente, porque tecnicamente, qualidade, esse time tem muito. É uma equipe nova, tenho certeza que vamos dar muita alegria para a nossa torcida", completou Marta.

