Marcos brinca após empate do Palmeiras contra o Corinthians e pede "fora Abel"

O Palmeiras ficou no empate de 2 a 2 com o Corinthians na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Após o jogo, o ex-goleiro Marcos utilizou as suas redes sociais para brincar com o resultado.

O ídolo palmeirense afirmou que o placar mancha a história recente do clube e, em tom de brincadeira, pediu a demissão do técnico Abel Ferreira.

"Eu estava esperando uma goleada do Corinthians que o meu amigo Ronaldo Giovanelli prometeu, mas…Esse jogo ficou uma mancha na história recente. Como é que pode empatar com o Corinthians em Itaquera. Fora, Abel", disse no Instagram.

Desde sua inauguração, em 2014, as equipes registram 18 encontros na casa corintiana, com seis vitórias para o Palmeiras, sete a favor do Corinthians e outros cinco empates. Por lá, o Alviverde já anotou 20 gols e acabou sofrendo um a menos, 19.

A equipe de Abel Ferreira vinha de três vitórias consecutivas em Derbys, conquistadas em 2022. No ano passado, os palmeirenses venceram todos os clássicos disputados contra o Timão. Foram duas vitórias como mandante (2 a 1 e 3 a 0), e um outro triunfo em Itaquera, por 1 a 0.

Com o resultado, o Verdão segue sem perder na temporada, chegando aos 21 pontos, na liderança geral e do grupo D do Paulistão. O Timão permanece na primeira posição do grupo C, com 15.