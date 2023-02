Bola na trave, bons passes e aprovação da torcida: a reestreia de Lucas Lima pelo Santos

Contratado no dia 7 de fevereiro, o jogador de 32 anos teve a sua "pré-temporada" acelerada para poder estar à disposição o quanto antes

Nesta quinta-feira, 17, Lucas Lima reestreou pelo Santos. Após deixar o clube em 2017, com muita polêmica, o meia voltou para o clube que o projetou para o futebol nacional. Ele foi titular no empate de 1 a 1 com o Santo André, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Contratado no dia 7 de fevereiro, o jogador de 32 anos teve a sua "pré-temporada" acelerada para poder estar à disposição o quanto antes. A comissão técnica de Odair Hellmann deu uma atenção especial para o atleta se adaptar ao ritmo do restante do elenco o mais rápido possível.

Dentro de campo, Lucas Lima iniciou a partida ligado, brigando pelas bolas e chamando o jogo. Com quatro minutos, ele já deu a sua primeira cartada. Após receber no meio de campo, deu ótimo passe para Felipe Jonatan chegar batendo de primeira. O lateral, porém, errou o alvo.

Na sequência, o meia enfiou outro grande passe, desta vez para Dodi. O volante também não conseguiu aproveitar. As movimentações deixaram os torcedores na arquibancada animados.

Além de servir os seus companheiros, Lucas Lima também tentou impor respeito. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia partiu para cima de Gabriel Taliari após o atacante dar um belo chapéu no meio de campo. O santista não perdoou e deu um encontrão no rival, que sofreu a falta.

No segundo tempo, o camisa 23 quase levou os fãs à loucura. Com nove minutos, ele recebeu bom passe na entrada da área e bateu de primeira. Caprichosamente, a bola bateu no travessão e se perdeu pela linha de fundo.

No mesmo minuto, Odair tirou Lucas Lima de campo e ouviu xingamentos. Os torcedores estavam gostando da reestreia do meia e chamaram o técnico de "burro". O comandante, porém, alertou para o condicionamento físico do atleta.

"O Lucas participou bem do jogo. A substituição já estava programada. Dentro da programação normal, ele iria fazer 45 minutos. Ele saiu após chutar na trave, então teve isso também. Eu respeito o torcedor, mas ali eu estou com muitas informações. Ele já tinha perdido um pouco de intensidade", comentou.

"Ele sabe do que aconteceu, do erro cometido. Ele estava disposto a responder, assim como fez hoje dentro de campo. Ele estava desde o final do Campeonato Brasileiro sem treinar, não fez pré-temporada, isso dá quase três meses, até se superou na parte física, apesar de ter sido um jogo sem muita velocidade. Ele mostrou isso nos treinamentos, a possibilidade da gente escalar ele. Ele está com vontade", completou.

Em suma, portanto, a reestreia de Lucas Lima pelo Santos foi positiva. Resta agora o meia aprimorar mais a parte física e aumentar o seu entrosamento com o grupo para, quem sabe, liderar o Peixe em 2023.

Agora, Lucas Lima espera ganhar mais uma chance no domingo, quando o Alvinegro Praiano recebe a Portuguesa, pela 10ª rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).