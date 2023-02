Atacante Edson Cariús acerta com equipe do Paraguai

O centroavante Edson Cariús está de malas prontas para o Paraguai. O jogador acertou contratação com o Tacuary, time da primeira divisão paraguaia, e vai deixar a Portuguesa-RJ antes mesmo do fim do Campeonato Carioca.

A chegada de Edson Cariús em Assunção, inclusive, está prevista para terça-feira, 21. O vínculo do atacante cearense com “Los Linces” vai até dezembro e a principal missão dele é ajudar a tirar o clube da lanterna do campeonato paraguaio. Em três jogos, o Tacuary fez apenas um gol.

Aos 34 anos, Cariús estava jogando o Estadual do Rio de Janeiro pela Portuguesa-RJ e fez dois gols e sete partidas, sendo um deles no Flamengo. Ele rescindiu com o time lusitano para acertar a transferência.

Jogar no Paraguai será a segunda experiência internacional do centroavante. Ele atuou na Arábia Saudita em 2021, quando defendeu o Al-Jabalain.

