"Todo dia um desafio", diz Neymar sobre carreira no futebol

Eleito nesta semana pela sexta vez - a terceira de forma consecutiva - o vencedor do prêmio Samba Gold, organizado pelo Sambafoot, como o melhor jogador brasileiro atuando no exterior, Neymar fez uma reflexão de sua carreira na entrevista que deu ao site após receber o troféu.

O craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira relembrou momentos marcantes da sua carreira e analisou o que vem pela frente, deixando também uma mensagem ao público que o elegeu mais uma vez.

"Foram muitos momentos marcantes, mas acredito que o mais importante de todos foi minha estreia em 2009, pelo Santos. Ali, por causa de toda a expectativa que já existia pela minha estreia, podia dar tudo errado e a minha história ser totalmente diferente. Talvez nem estivéssemos aqui... Mas graças a Deus, deu tudo certo, e por lembrar cada detalhe desse dia é um momento tão importante na construção da minha história", afirmou.

Sobre desafios, Neymar revelou que o maior foi se tornar um atleta profissional, por esse ser seu sonho desde a infância, e contou que há muitos ainda a vencer.

"O que não faltaram foram desafios na minha vida, mas o maior deles foi ter me transformado em atleta profissional. Era meu sonho. Desde que me dou por gente, sempre quis ser atleta de futebol. E é algo muito difícil, o 'funil' é muito estreito, muita gente fica pelo caminho. E eu sempre soube também que este era o caminho pra eu poder oferecer para minha família e amigos uma vida melhor, mais confortável", comentou.

"É esse meu pensamento todos os dias, conforme os desafios vão surgindo e é todo dia um desafio, cada partida é um aprendizado. E pensar em todas as pessoas que me apoiam e nos meus objetivos, é o que me dá força para superar qualquer coisa", prosseguiu o craque brasileiro.

Na última terça-feira, o Paris Saint-Germain foi derrotado por 1 a 0 pelo Bayern de Munique, em Paris, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vai precisar vencer na volta, no dia 8 de março, na Alemanha, para avançar.

"Vencer todos nós queremos. Por isso eu não usaria o verbo 'conseguir' porque dá uma impressão que é fácil e não é assim... Os maiores clubes do mundo e os maiores atletas do mundo estão jogando a Champions League. O que posso garantir é que entregaremos tudo de nós em todas as competições que estamos disputando e esperamos vencer todas e conquistar esse título. Posso afirmar que nunca faltará empenho", finalizou.

