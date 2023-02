Com gol de Debinha, Brasil vence o Japão por 1 a 0 na estreia da Copa She Believes

Partida marcou retorno de Marta aos gramados após 11 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho. A rainha do futebol deu assistência para o gol brasileiro

A seleção brasileira feminina enfrentou o Japão, nesta quinta-feira, 16, no Orlando City Stadium, em Orlando, na Flórida (EUA), pela estreia da SheBelieves Cup. Com gol de Debinha, após bela jogada individual e assistência de Marta, o Brasil venceu por 1 a 0. Aliás, o jogo marcou o retorno da craque brasileira aos gramados, após quase 11 meses se recuperando de uma cirurgia no joelho.

Assim, a equipe treinada pela sueca Pia Sundhage soma os primeiros três pontos e assume a liderança provisória da competição, que é composta por quatro seleções, dividas em um único grupo. As equipes se enfrentam uma única vez e, ao final de três rodadas, quem somar mais pontos se consagra a grande campeã. Estados Unidos e Canadá - os outros dois participantes - duelam ainda nesta quinta. Por sua vez, o Japão amarga a lanterna, no momento.

A Amarelinha, que nunca levantou o troféu, disputou o torneio em outras duas oportunidades: em 2019, quando foi lanterna, e em 2021, quando ficou na segunda colocação. As norte-americanas, atuais campeãs, são também as mais vitoriosas, com cinco títulos, em sete edições do campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda rodada, portanto, a Seleção Brasileira enfrenta o Canadá, às 20h30 (de Brasília) do próximo domingo, no no GEODIS Park, em Nashville, no Tennessee (EUA). Mais cedo, a partir das 17h30, o Japão encara os Estados Unidos, no mesmo local.

Como foi a partida

Após início de partida equilibrado, o Japão foi quem levou perigo primeiro. Aos 11 minutos, Sugita recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Miyake bater de primeira, mas foi travada pela marcação brasileira. No minuto seguinte, em lance de contra-ataque, Bia Zaneratto recebeu de Debinha, invadiu a área, mas ficou com pouco ângulo na hora de finalizar e acabou chutando para fora.

Aos 20, Bia Zaneratto lançou Geyse na área. A atacante driblou a goleira japonesa e, do mesmo modo, ficou sem ângulo para a batida. Assim, tentou o cruzamento para a pequena área, cortado pela volante Nagano.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, o Japão voltou a assustar aos 36 minutos. Sugita chutou cruzado de dentro da área, a bola desviou em Bruninha e ficou oferecida para Shimizu, frente a frente com a goleira Lorena. No entanto, a lateral direita pegou mal na bola e mandou à esquerda do gol.

Na volta do intervalo, a Seleção Brasileira entrou em campo ligada e levou perigo duas vezes seguidas. Aos oito minutos, Nycole recebeu na entrada da área, girou e chutou forte, mas a goleira Tanaka espalmou para escanteio. Na cobrança, Kerolin cabeceou para o gol e também parou em outra grande defesa da arqueira japonesa.

Aos 26, na primeira jogada de Marta no campo ofensivo - havia entrado há quatro minutos -, a craque brasileira pedalou na frente de Miyake e passou para Debinha, dentro da pequena área, empurrar para o fundo do gol e abrir o placar em Orlando.

Com o revés, o Japão tomou conta do jogo e pressionou em busca do empate. Assim, aos 34 minutos, Kobayashi recebeu cruzamento rasteiro de Hamano e, sozinha na linha da pequena área, bateu para o gol. Porém, pegou mal na bola e mandou por cima do gol. Dois minutos mais tarde, Hamano recebeu na ponta direita da área e bateu forte, mas a bola explodiu no travessão, pingou em cima da linha e a defesa do Brasil conseguiu afastar.

Tags