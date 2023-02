Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quinta-feira (16/2)

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 16, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os próximos jogos de Ceará, Ferroviário e Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Fala também sobre o bom momento do Tubarão da Barra na temporada.



O próximo desafio do Tricolor do Pici será contra o CSA-AL. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, 17, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada. Já o Vovô encara o CRB-AL, na mesma data, às 19 horas.



A equipe, que é comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi, somou cinco de nove pontos possíveis em três rodadas e é o único time cearense invicto no torneio até aqui. No sábado, 18, o Tubarão encara o Sergipe, às 15h30min, no Estádio Presidente Vargas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 16, a partir das 11 horas:

Tags