Jornal espanhol coloca Vitor Roque como "parceiro ideal" para Lewandowski no Barcelona

Nesta quarta-feira, 15, o atacante Vitor Roque foi destaque novamente no noticiário espanhol, dessa vez, no jornal Sport. Na matéria, o jogador é classificado como "parceiro ideal" para Robert Lewandowski no Barcelona.

Atualmente, ser centroavante do Barça não é tarefa fácil por conta da concorrência com Lewa, duas vezes melhor do mundo. Porém, de acordo com o jornal espanhol, para jovens jogadores como Vitor Roque trata-se de uma oportunidade única. Além disso, no futuro, o jogador seria o responsável por suceder o polonês, que completará 35 anos em 2023.

"E o que para alguns é chato para outros é uma oportunidade única de aprender e crescer. É o caso de Vitor Roque, o '9' do Ath. Paranaense que a secretaria técnica vê com potencial para se tornar o 'brasileiro Luis Suárez' e que fez uma soberba Sul-Americana Sub-20", destacou o jornal espanhol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos pontos destacados pelo periódico é o desempenho do atleta no Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção brasileira. Fundamental na conquista do torneio, Vitor marcou seis gols e uma assistência em oito jogos. Assim, o centroavante dividiu o posto de artilheiro da competição com Andrey Santos, volante do Chelsea.

Revelado pelo Cruzeiro, ele participou apenas de 16 jogos, com seis gols e uma assistência. Em 2022, se transferiu para o Athletico-PR, sendo importante na campanha para o vice da Libertadores. Em 36 partidas pelo Furacão, balançou as redes em sete oportunidades e serviu os companheiros por seis vezes.

Tags