Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quarta-feira (15/2)

A edição desta quarta-feira, 15, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os resultados dos jogos de Ceará, Ferroviário e Fortaleza pela Copa do Nordeste.



O Fortaleza se recuperou na temporada ao vencer com autoridade o Bahia em Salvador. Na noite desta terça-feira, 14, o Leão do Pici visitou a equipe baiana na Arena Fonte Nova e venceu pelo placar de 3 a 0.



Na noite desta terça-feira, 14, o Vovô somou a terceira vitória seguida ao fazer um jogo agitado e bater o Sport por 3 a 2 no estádio Presidente Vargas.Willian Formiga, David Ricardo e Janderson balançaram as redes alvinegras, que chegou a atuar no segundo tempo com um a menos após expulsão de Vitor Gabriel.

Em noite inspirada de Douglas Dias, Ferroviário empata com o CSA em 1 a 1 com gols de Tomas Bastos, para o Azulão, e Deizinho, para o Tubarão.



