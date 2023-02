Murilo revela torcida contra o Flamengo no Mundial e fala qual é o maior rival do Palmeiras

Jogador de 25 anos disse que o clube do Rio de Janeiro não é o maior rival do Verdão. De acordo com Murilo, o maior embate continua sendo com o Corinthians

O zagueiro Murilo contou, nesta segunda-feira, 13, que torceu para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. Em entrevista ao programa Arena SBT, o atleta do Palmeiras assumiu que secou o Flamengo na eliminação dos cariocas no torneio.

Apesar da confissão, o jogador de 25 anos disse que o clube do Rio de Janeiro não é o maior rival do Verdão. De acordo com Murilo, o maior embate continua sendo com o Corinthians.

"Na minha opinião, (o maior rival) é o Corinthians", contou.

O confronto entre os dois clubes acontece já na próxima quinta-feira, em partida válida pela nona rodada do Paulistão. Murilo falou sobre como estava a preparação do Alviverde para o Derby Paulista.

“Tá todo mundo já treinando bem, concentrado, pra quinta-feira a gente poder dar nosso melhor lá e com fé em Deus fazer um grande jogo”, comentou.

Nesta primeira fase do estadual, Murilo foi titular em cinco partidas pelo Verdão e marcou uma vez, contra o Santos. Para o clássico contra o Corinthians, a expectativa é de que o jogador forme a dupla de zaga titular com o paraguaio Gustavo Gómez.