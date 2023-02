Brasileirão 2023 terá novidades na checagem de impedimento no VAR; entenda

Além do aumento do limite de estrangeiros, o Campeonato Brasileiro de 2023 também terá uma novidade na arbitragem. Haverá uma nova linha de impedimento do VAR. A ideia da CBF é garantir uma "maior margem de segurança no processo de revisão".

"É o conceito de 'mesma linha'. Assim, caso as linhas para definição da posição dos jogadores se sobreponham, ou seja, a linha do penúltimo defensor e do atacante estiverem sobrepostas, uma linha azul será visualizada e o atacante será considerado em posição legal", explicou a entidade.

Esse modelo já vem sendo utilizado em algumas ligas do mundo, como a inglesa, espanhola e holandesa. A Fifa também já adotou as linhas mais grossas.

"A nova tecnologia proporciona maior justiça desportiva em situações milimétricas. Entendemos que dessa maneira as decisões dos árbitros estarão dentro das expectativas do futebol brasileiro", disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.

O VAR começou a ser utilizado no futebol brasileiro em agosto de 2016, mas apenas em alguns jogos isolados. No Campeonato Brasileiro, o árbitro de vídeo passou a ser utilizado em todas as partidas a partir de 2019.

Além da novidade na arbitragem, o Conselho Técnico da CBF também ampliou o limite de estrangeiros do torneio e informou que não haverá jogos durante as Data Fifa.

A primeira rodada do Brasileirão de 2023 está marcada para o dia 15 de abril.

