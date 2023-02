Neymar confirma discussão com diretor do PSG, mas pondera: "Futebol não é só amor"

Na véspera do confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, nesta terça-feira, 14, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, Neymar falou sobre o momento do time parisiense, com derrotas e eliminação na Copa da França. O brasileiro ainda analisou o confronto contra o time alemão.

O PSG não vive bom momento nesse início de ano. O time francês perdeu as duas últimas partidas, sendo uma delas uma eliminação na Copa da França para o Olympique de Marseille. Mas o camisa 10 brasileiro afirmou que é normal as equipes passarem por fases como esta.

"Eu não tenho explicações. Acho que momentos difíceis como esse acontecem em todos os clubes. Como equipe, temos que estar unidos, focados e trabalhando para melhorar a situação. É bom que as dificuldades cheguem agora, nos permite encarar melhor o final de temporada. Estamos cientes de que existem falhas, falamos sobre isso, mas tenho certeza de que veremos o melhor Paris amanhã", afirmou Neymar durante coletiva de imprensa.

Além dos resultados ruins, fora de campo o time também vive situação delicada. Segundo o jornal francês L'Équipe, após derrota para o Mônaco no último sábado, 11, Neymar e o zagueiro Marquinhos teriam discutido com o diretor do PSG, o português Luis Campos. O jogador confirmou o ocorrido, mas garantiu que faz parte do futebol.

"Sim, aconteceu. Nós discordamos. Acontece. Futebol não é só amor, não é só amizade. Existe muito respeito entre todos nós. Às vezes não concordamos, mas sempre conversamos para melhorar. O Paris Saint-Germain está acostumado a vencer todas as partidas. Quando perdemos gera frustração e falar sobre isso entre nós faz parte do processo de crescer e melhorar o que está errado. Devemos continuar lutando juntos pelo mesmo objetivo", afirmou.

