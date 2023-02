Brasileiros Neymar e Marquinhos discutem com diretor do PSG, diz jornal

O Paris Saint-Germain não começou nada bem o ano de 2023 – até agora, são três derrotas e um empate em sete jogos disputados, além da eliminação na Copa da França. A equipe de Neymar ainda está com uma série de desfalques e enfrentará o Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League.

Para piorar, as coisas não parecem ruins apenas dentro de campo. Na recente derrota por 3 a 1 contra o Mônaco, pela Ligue 1, a situação também piorou fora das quatro linhas, de acordo com o jornal L’Equipe.

Segundo o periódico, houve uma “discussão acalorada” entre o português Luis Campos, diretor esportivo do PSG, e os brasileiros Neymar e Marquinhos. O dirigente teria reclamado da “falta de agressividade” do time, tese rebatida pelos jogadores.

Neymar, insatisfeito durante o jogo contra o Mônaco, já havia mostrado sinais de irritação em campo. Mbappe e Kipembe, dois dos líderes do PSG, disseram que é importante que todos os jogadores continuem unidos para o restante da temporada.

Yesterday, Neymar was at the heart of these tensions. He complained sharply to Vitinha (not receiving the ball in the right areas/paces) & Ekitike (his erratic decision-making) & used unkind words. Some Monaco players could not believe what they heard/saw from PSG. [@lequipe] pic.twitter.com/7OOmjBwrp1