Goleiro belga morre aos 25 anos após defender pênalti

O goleiro Arne Espeel, do time de futebol belga Winkel Sport B, morreu nesse sábado, 11, aos 25 anos. O time estava em uma partida contra o SK Westrozebeke, no futebol amador da Bélgica. No início do segundo tempo, o jovem defendeu um pênalti e desmaiou em seguida.

A partida foi interrompida, e os serviços de emergência passaram meia hora tentando reanimá-lo, informou o portal Vrt Nws.

De acordo com a publicação, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Uma autópsia será realizada na segunda-feira, 13, para entender a causa a morte do goleiro.

"Quando chegou a mensagem de que nosso goleiro tinha morrido, foi um golpe muito forte. Acho que muitos dos nossos atletas não entenderam o que aconteceu ainda", Stefaan Dewerchin, assistente-técnico do Winkel Sport B, em declaração citada pelo Vrt Nws.

A equipe fará uma caminhada pela cidade de Sint-Eloois-Winkel para homenagear o goleiro.

Nas redes sociais, a página do Winkel Sport declarou luto oficial.

