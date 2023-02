Cano marca golaço do meio-campo e Fluminense vence o Vasco pelo Carioca

Os tricolores chegaram aos 16 pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Carioca. Já os cruzmaltinos seguem com 11, ainda fora da zona de classificação para as semifinais

Em clássico movimentado, o Fluminense o Vasco por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram aos 16 pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Carioca. Já os cruzmaltinos seguem com 11, ainda fora da zona de classificação para as semifinais.

Os cruzmaltinos foram superiores no primeiro tempo, mas desperdiçaram muitas chances e pararam em grandes defesas de Fábio. Na etapa final, o Fluminense melhorou e chegou à vitória com dois gols do artilheiro Germán Cano, o segundo quase do meio campo, por cobertura.

O Vasco volta a campo na quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), quando terá o clássico contra o Botafogo, no Maracanã, em jogo adiado da terceira rodada. Já o Fluminense só joga após o Carnaval, contra a Portuguesa, também no Maracanã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo



O clássico começou em ritmo acelerado, com a posse alternando entre as equipes. O Fluminense tinha mais a bola, mas sofria com a marcação do Vasco, que chegava próximo da área. A primeira boa chance da partida aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Alex Teixeira foi lançado e entrou na área, mas chutou em cima da marcação.

Os tricolores continuavam tentando criar boas chances, mas paravam na marcação do Vasco, que, na velocidade, quase marcou o primeiro aos 30 minutos. Pedro Raúl finalizou para grande defesa de Fábio. No rebote, Alex Teixeira mandou na rede pelo lado de fora. Depois, novamente Alex Teixeira recebeu passe na área e quase acertou o ângulo.

Nos minutos finais, o Vasco cresceu de produção e pressionou em busca do gol. Os cruzmaltinos quase marcaram aos 44 minutos, em chute de Gabriel Pec que parou em grande defesa de Fábio. Assim, o clássico seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, os cruzmaltinos seguiram aproveitando os avanços rápidos e quase marcaram aos três minutos. Piton cruzou para Pedro Raúl, que cabeceou muito perto do gol. Somente depois do susto o Fluminense passou a atacar com mais qualidade. Os tricolores tiveram sua primeira chance na partida aos 9 do segundo tempo, em falta cobrada por Arias.

A partir de então, o Fluminense equilibrou as ações e voltou a assustar aos 16 minutos, em chute de Lima pela linha de fundo. Os tricolores chegaram ao gol aos 20, quando Cano aproveitou cruzamento e chutou no canto, sem chance para Léo Jardim.

O revés fez o Vasco passar a pressionar em busca do empate. O Fluminense recuou e viu os cruzmaltinos assustarem em chute de Orellano. Depois, Nenê foi lançado e finalizou para grande defesa de Fábio.

Os vascaínos seguiram com a postura ofensiva e perderam mais uma oportunidade aos 34 minutos, com Eguinaldo. O atacante aproveitou falta cobrada na área, mas cabeceou para fora.

Na parte final, o Fluminense conseguiu segurar a bola e impediu a pressão do Vasco. Aos 47 minutos do segundo tempo, após erro de passe adversário, o argentino chutou do meio-campo e encobriu Léo Jardim para dar números finais no Maracanã.