Real Madrid goleia o Al-Hilal e conquista o Mundial de Clubes pela oitava vez

O brasileiro Vinícius Júnior, autor de dois gols, foi um dos principais destaques do Real Madrid na vitória por 5 a 3 diante do Al-Hilal

O Real Madrid conquistou o mundo pela oitava vez. Neste sábado, na final do Mundial de Clubes, a equipe de Carlo Ancelotti goleou o Al-Hilal por 5 a 3 e levantou a taça, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. O brasileiro Vini Jr. balançou a rede duas vezes. Valderde (duas vezes) e Benzema fizeram os outros da equipe da Espanha. Marega e Vietto (duas vezes) marcaram para os sauditas.

O próximo compromisso dos espanhóis depois de vencerem o Mundial de Clubes é pelo Campeonato Espanhol, na quarta-feira, contra o Elche, às 17 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O Al-Hilal, por outro lado, enfrenta o Al-Feiha, pelo Campeonato Saudita, no mesmo dia, às 12 horas.

O jogo



O Real Madrid saiu na frente aos 12 minutos o primeiro tempo, com Vini Jr. Após boa jogada com Benzema e Valverde, ele recebeu na esquerda e mandou a bola embaixo das pernas do goleiro para colocar os merengues em vantagem.

Os sauditas responderam em seguida com Vietto, que mandou para fora, mas próximo ao gol de Lunín. Menos de cinco minutos depois, Valverde ampliou. Após jogada de Modric, o uruguaio ficou com a sobra na área e de primeira mandou para o gol de Al-Mayouf.

Pouco depois, Benzema teve mais uma chance. Após passe de Vini Jr., o francês chutou antes da entrada da a´rea e obrigou o goleiro da equipe saudita a defender. O Al-Hilal diminuiu aos 25 minutos. Em contra-ataque rápido, recebeu de Carrillo, livre, avançou e finalizou rasteiro da entrada da área para marcar.

Antes do primeiro tempo terminar, ambas as equipes tiveram mais chances de marcar. Marega foi lançado no ataque, invadiu a área e finalizou perto do gol do Madrid. Aos 40, Valverde encontrou Benzema na área, deu bom cruzamento e o camisa 9 desperdiçou a oportunidade.

O Real Madrid ampliou o marcador aos sete minutos da segunda etapa. Vini Jr. tabelou com Camavinga e encontrou Benzema na área, que completou ao gol. Depois, Valverde deixou o segundo dele no jogo para fazer o quarto. Ele recebeu de Carvajal na pequena área e estufou a rede.

O Al Hilal não deixou barato e respondeu em seguida. Vietto recebeu de Abdulhamid, passou pela marcação e deu uma cavadinha para fazer o segundo gol de sua equipe. Aos 23, a equipe de Madrid fez mais um. Vini Jr. limpou bem a marcação, tocou para Ceballos e recebeu de volta para marcar mais um.

Com pouco tempo em campo, o ex-Flamengo Michael foi até o fundo e cruzou na área para Vietto fazer o terceiro do Al-Hilal. Na sequência, o brasileiro fez mais uma boa jogada, a bola sobrou para Marega, que mandou para fora. Al Mayouf ainda defendeu um chute de Asensio de dentro da área. Nos minutos finais, Rodrygo teve chance de marcar e acabou chutando para fora.