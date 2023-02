Brasil empata contra Colômbia com um a mais e perde ponta do Sul-Americano sub-20

Brasil encara o Uruguai em um confronto direto pelo título do Sul-Americano sub-20. No domingo, às 22 horas, a equipe comandada por Ramon Menezes precisa vencer para levar o troféu para casa

A Seleção Brasileira tropeçou no Campeonato Sul-Americano sub-20 nesta quinta-feira e terminou a rodada com a vice-liderança do hexagonal final da competição. Contra a Colômbia, os brasileiros ficaram empatados por 0 a 0 e foram ultrapassados pelo Uruguai.

O Brasil liderou a fase final da competição até esta quinta-feira. Com a vitória do Uruguai, por 1 a 0 sobre o Paraguai, os brasileiros terminaram a rodada na segunda posição, com 10 pontos, dois a menos que os novos líderes.

O próximo confronto da Seleção definirá o campeão. O Brasil encara o Uruguai em um confronto direto pelo título do Sul-Americano sub-20. No domingo, às 22h (de Brasília), a equipe comandada por Ramon Menezes precisa vencer para levar o troféu para casa. Para a partida, o time pode não contar com o volante Marlon Gomes, que deixou o gramado chorando nesta quinta-feira, por problemas musculares na coxa.

A Colômbia se manteve na terceira colocação do hexagonal final, com sete pontos. O empate por 1 a 1 entre Equador e Venezuela na outra partida desta rodada, porém, garantiu a equipe no Mundial da categoria, que será disputado ainda neste ano, na Indonésia.

O jogo

O duelo começou quente. Aos 3 minutos, Marlon Gomes vibrou após afastar uma bola e o tempo fechou. Depois do empurra-empurra, o brasileiro foi punido com cartão amarelo. A primeira chance para marcar foi da Colômbia, com uma cabeçada de Jorge Cabezas que obrigou Kayke a fazer boa defesa. O goleiro apareceu diversas vezes na primeira etapa para salvar o Brasil.

A melhor oportunidade da Seleção aconteceu com 43 minutos de bola rolando. Após falta cobrada para a área, Andrey Santos apareceu entre os zagueiros e cabeceou para o gol, mas parou no goleiro colombiano. No rebote, o volante conseguiu finalizar com os pés, mas mandou por cima do travessão e o primeiro tempo terminou com o placar zerado.

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo também começou movimentado. Aos 8 minutos, a Colômbia cruzou para a área e Kayke encaixou. Quando o goleiro ia saindo da pequena área trombou em Alexis Manyoma, que caiu no chão, e um pênalti foi marcado. O capitão Gustavo Puerta foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo, mas o chute saiu muito fraco e o goleiro brasileiro caiu para defender com tranquilidade.

Na sequência, aos 14, a Colômbia teve um jogador expulso. Jhojan Torres tomou a frente de Andrey Santos e deixou o braço no rosto do brasileiro. Como já tinha amarelo, o jogador acabou levando o vermelho. Com um homem a mais, o Brasil passou a ter mais espaço para jogar. O técnico Ramon Menezes optou por fazer três alterações, Marlon Gomes, lesionado, Guilherme Biro e Giovane saíram para a entrada de Stênio, André e Pedrinho.

Mesmo com as novas peças em campo, o Brasil não conseguiu balançar as redes. Nos acréscimos, aos 94, Luis Guilherme chegou perto de marcar, mas sua finalização de fora da área tirou tinta da trave e foi para fora.