Sem brasileiros, Fifa anuncia goleiros finalistas do Prêmio The Best; confira

Nesta quarta-feira, 8, a Fifa divulgou os nomes dos goleiros finalistas do tradicional Prêmio The Best. Os arqueiros do futebol masculino são Thibaut Courtois, do Real Madrid, Yassine Bounou, do Sevilla e que se destacou na campanha histórica da seleção marroquina na Copa do Catar, e Emiliano Martinez, campeão mundial com a Argentina e, atualmente no Aston Villa, da Inglaterra.

No futebol feminino, as finalistas são a alemã Ann-Katrin Berger, que atua no Chelsea, a inglesa Mary Earps, do Manchester United, e a chilena Christiane Endler, que atua no Lyon, da França, e é a atual vencedora do prêmio da categoria.

Yassine Bounou

Como são escolhidos os finalistas?

Inicialmente, cinco arqueiros, escolhidos por um painel de especialistas, foram indicados para a premiação. Dentre estes cinco nomes, três são escolhidos como finalistas com base em uma pontuação dada a partir dos votos de técnicos e capitães de seleções, jornalistas esportivos e torcedores que votaram no site da entidade. Dessa forma, os jogadores com a maior pontuação são selecionados.

No ano passado, Édouard Mendy, na categoria masculina, e Christiane Endler, na feminina, foram os vencedores dos prêmios de melhores goleiros.

Os finalistas das outras categorias, como ‘Melhor Treinador’, ‘Melhor Treinador Feminino’, ‘Melhor Jogador’, ‘Melhor Jogadora’, Prêmio Puskás (gol mais bonito do ano) serão divulgados em breve.

Os ganhadores da premiação serão anunciados em uma cerimônia que ocorre no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Confira abaixo os indicados de cada categoria:

- Melhor Jogador do Ano

Julian Alvarez;

Jude Bellingham;

Karim Benzema;

Kevin de Bruyne;

Erling Haaland;

Achraf Hakimi;

Robert Lewandowski;

Sadio Mané;

Kylian Mbappe;

Lionel Messi;

Luka Modric;

Neymar;

Mohamed Salah;

Vinicius Junior.

Vencedor no ano passado: Robert Lewandowski

- Melhor Jogadora do Ano

Aitana Bonmatí;

Debinha;

Jessie Fleming;

Ada Hegerberg;

Sam Kerr;

Beth Mead;

Vivianne Miedema;

Alex Morgan;

Lena Oberdorf;

Alexandra Popp;

Alexia Putellas;

Wendie Renard;

Keira Walsh;

Leah Williamson.

Vencedora no ano passado: Alexia Putellas

- Melhor Treinador (Masculino)

Carlo Ancelotti;

Didier Deschamps;

Pep Guardiola;

Walid Regragui;

Lionel Scaloni.

Vencedor no ano passado: Thomas Tuchel

- Melhor Treinador (Feminino)

Sonia Bompastor;

Emma Hayes;

Bev Priestman;

Pia Sundhage;

Martina Voss-Tecklenburg;

Sarina Wiegman.

Vencedora no ano passado: Emma Hayes

- Prêmio Puskás (Gol Mais bonito)

Mario Balotelli;

Amandine Henry;

Théo Hernández;

Alou Kuol;

Kylian Mbappé;

Francisco González Metilli;

Marcin Oleksy;

Salma Paralluelo;

Richarlison;

Alessia Russo;

Dimitri Payet.

Vencedor no ano passado: Erik Lamela

- Melhor Torcedor

Abdullah Al Salmi (Arábia Saudita);

Argentina;

Japão.

Vencedor no ano passado: Finlândia e Dinamarca