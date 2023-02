Red Bull Bragantino provoca o São Paulo após vitória no Paulistão

Clube relembrou um post com a mensagem em referência ao atacante Arthur: "Se eu sou ele, mudo o nome para Artrikas". Na ocasião, o time havia superado o Tricolor por 4 a 3, pelo Paulistão

Além da derrota em campo, o São Paulo amargou uma provocação vinda do Red Bull Bragantino após o jogo desta quarta-feira pelo Paulistão. Nas redes sociais, o time do interior paulista – vencedor do confronto por 2 a 1 – cutucou o rival.

O Bragantino relembrou um post do ano passado, com a mensagem em referência ao atacante Arthur: "Se eu sou ele, mudo o nome para Artrikas". Na ocasião, o time de Bragança havia superado o Tricolor por 4 a 3, também pelo Paulistão.

Nesta quarta-feira, o São Paulo vencia o Bragantino até 39 minutos do segundo tempo, mas sofreu dois gols em três minutos e foi derrotado fora de casa. O Tricolor nunca ganhou em Bragança desde que começou a "Era Red Bull".

Em 2023, o São Paulo ainda não superou adversários que integram a Série A do Brasileirão. No Estadual, perdeu de Red Bull Bragantino e Corinthians e empatou com o Palmeiras.

