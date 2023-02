Com Pia Sundhage na lista, Fifa divulga técnicos finalistas do The Best; veja nomes

Técnica da seleção brasileira feminina concorre à premiação do próximo dia 27. Carlo Ancelotti, Lionel Scaloni e Pep Guardiola são os nomes do futebol masculino

A Fifa divulgou, na tarde desta quinta-feira, 9, os três técnicos finalistas do prêmio The Best, tanto no masculino quanto no feminino. Entre as mulheres, o destaque vai para a sueca Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira feminina desde 2019.

Competindo com ela pelo troféu de melhor treinadora de futebol de 2022 estão a francesa Sonia Bompastor, do Lyon, e a holandesa Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra.

Por sua vez, no masculino, disputam o prêmio o argentino Lionel Scaloni, campeão do mundo com a Argentina, o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

A cerimônia do Fifa The Best acontece no próximo dia 27 de fevereiro, em Paris, na França. Segundo a organzação, o período utilizado como critério de avaliação para a escolha dos indicados é de 7 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022.

Os finalistas saíram de uma lita de seis escolhidas, no feminino, e cinco, no masculino. Da lista, três foram selecionados por um júri internacional composto por técnicos de seleções (masculino e feminino), capitães de seleções (masculino e feminino), jornalistas de futebol (masculino e feminino) e torcedores que votaram no site oficial da Fifa. Cada especialista votou separadamente em sua respectiva categoria (masculina ou feminina).

Técnica do Brasil celebra ser finalista do The Best

Em depoimento para a CBF TV, Pia Sundhage comemorou à conquista de ser finalista ao prêmio The Best e dedicou a indicação à comissão técnica do Brasil e às atletas.

"Estou muito orgulhosa, espero que todos saibam o quanto isso é importante para a comissão técnica, também preciso agradecer às jogadoras. Esse reconhecimento significa muito", enfatizou Pia, que aproveitou para falar sobre como a indicação impulsiona na caminhada para a Copa do Mundo feminina, que será realizada entre julho e agosto de 2023.

"Agora mesmo, é um momento perfeito porque estamos na nossa caminhada para a Copa do Mundo Feminina e isso nos impulsiona. Grande incentivo pra mim, é claro, mas também para a comissão técnica, atletas e a Seleção Brasileira", completou.

Os feitos de Pia e companhia para a indicação

Pia Sundhage

Campeã da Copa América feminina de 2022, Pia Sundhage venceu 12 dos 19 jogos que a Seleção Brasileira fez no ano. Além disso, foram outros três empates e apenas quatro derrotas. O Brasil atingiu a marca de dez vitórias consecutivas, entre julho e outubro. A conquista do título sul-americano aconteceu com 100% de aproveitamento, com 20 gols marcados e nenhum sofrido.Vencedora do prêmio em 2012, quando era treinadora da seleção dos Estados Unidos, a sueca de 62 anos está entre as finalistas pela quinta vez na carreira.

Sarina Wiegman

Campeã da Eurocopa feminina de 2022, Sarina Wiegman terminou a temporada 2022 invicta com a seleção da Inglaterra. Sob o comando da holandesa, a equipe disputou 20 partidas, com 16 vitórias e 4 empates. Ademais, alcançou uma sequência de 15 triunfos consecutivos - seis na campanha vitoriosa do campeonato europeu.

A treinadora de 53 anos já conquistou o The Best duas vezes na carreira, além de ter ficado com o terceiro lugar na temporada passada. Ela concorre ao prêmio pela sexta vez.

Sonia Bompastor

Única técnica de clubes entre as finalistas, Sonia Bompastor também é a mais jovem - tem apenas 42 anos. Treinadora do Lyon desde abril de 2021, a francesa conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Francês e a Supercopa francesa em 2022. O clube disputou 37 partidas, com 33 vitórias, um empate e três derrotas.

Lionel Scaloni

Técnico Lionel Scaloni toca na taça da Copa do Mundo 2022 após o título da Argentina



Primeira vez indicado ao The Best, Scaloni assumiu o comando da seleção da Argentina em 2021. De lá para cá foi campeão da Copa América, o que não acontecia há 28 anos, da Finalíssima e da Copa do Mundo, conquistado a última vez em 1986.

O comandante de 44 anos, junto com o craque Lionel Messi, levou a Argentina a uma invencibilidade de 36 jogos, interrompido na estreia do Mundial - aliás, é a única derrota da equipe nas últimas 43 partidas.

A partir dali, a Albiceleste passou por México, Polônia, Austrália, Holanda, Croácia e França para levantar o principal troféu do futebol mundial pela terceira vez em sua história.

Pep Guardiola

Guardiola tem contrato com o City até 2023



Campeão do Campeonato Inglês com o Manchester City na temporada passada, após disputa eletrizante com o Liverpool, Pep Guardiola volta a aparecer na lista de finalistas ao The Best. O espanhol de 52 anos foi terceiro colocado em 2021.

O clube inglês terminou o nacional com 99 gols marcados e chegou à semifinal da Liga dos Campeões, quando foi eliminado para o Real Madrid. Além disso, foi vice-campeão da Supercopa da Inglaterra e semifinalista da Copa da Inglaterra.

Carlo Ancelotti

Técnico Carlo Ancelotti no jogo Valladolid x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol



Mais experiente entre os finalistas, Carlo Ancelotti, de 63 anos, teve temporada gloriosa com o Real Madrid. De volta ao comando do clube espanhol desde 2021, o italiano conquistou a Liga dos Campeões da Europa - a 14ª da história da equipe -, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA.

Apesar de estar sendo disputado agora, o Mundial de Clubes da Fifa corresponde à temporada 2021/22. O time merengue, que busca o oitavo título, enfrenta o Al Hilal, neste sábado, pela final do torneio.

