Thiago Silva negocia renovação por mais uma temporada com o Chelsea

Atuando em alto nível no futebol inglês, o zagueiro Thiago Silva está negociando com o Chelsea sobre uma possível prorrogação do seu contrato. A informação é do jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano.

O atual vínculo do defensor de 38 anos se encerra no final de junho. A ideia do clube inglês é oferecer um contrato válido por mais uma temporada ao brasileiro, que continuaria na equipe até a metade de 2024. Por enquanto, as negociações estão em andamento.

A expectativa dos dirigentes do Chelsea é que as conversas tenham um final positivo. Capitão da equipe, Thiago Silva é um dos principais líderes do elenco e titular absoluto no time. Nesta temporada, ele atuou 24 vezes com a camisa dos Blues.

O Chelsea ocupa a sétima posição na Premier League com 30 pontos em 21 partidas e faz uma campanha decepcionante até aqui. Após se reforçar na janela de janeiro, o clube visita o West Ham no próximo sábado, 6, buscando subir na tabela de classificação.

