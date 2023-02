FutCast ao vivo: prévia do primeiro Clássico-Rei de 2023

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

O primeiro Clássico-Rei de 2023 acontece nesta terça-feira, 7, válido pelo Campeonato Cearense. Horas depois de vencer o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, os jogadores do Ceará se reapresentaram em Carlos de Alencar Pinto, sede do clube, e iniciaram a preparação para o duelo. Após derrota para o ABC-RN, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza se reapresentou no Pici para iniciar a preparação para o confronto.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 6, a partir das 9 horas.

