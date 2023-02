Campeonato Turco é suspenso após terremoto que deixou mais de 2 mil mortos

Logo após o anúncio da paralisação, os principais clubes do país começaram a se mobilizar para arrecadar doações e oferecer abrigo aos afetados

Nesta segunda-feira, 6, o ministro dos esportes da Turquia, Mehmet Kasapoglu, determinou a suspensão imediata de todas as competições esportivas do país após um terremoto de magnitude 7,8 devastar parte do país. A tragédia, que também afetou a Síria, já deixou mais de 2,4 mil mortos e milhares de desaparecidos e feridos.

Logo após o anúncio da paralisação do Campeonato Turco, os principais clubes do país começaram a se mobilizar para arrecadar doações e oferecer abrigo aos afetados pelo terremoto. O Galatasaray abriu as portas de seu ginásio e está recebendo pessoas desabrigadas por conta da tragédia.

O Fenerbahçe, do técnico português Jorge Jesus e de vários jogadores brasileiros, como Willian Arão, e o Besiktas também estão com suas portas abertas para receber e acolher os mais necessitados após o terremoto.

Tragédia

O goleiro do Malatyaspor, clube da segunda divisão do Campeonato Turco, morreu por conta do desastre natural. Eyüp Türkaslan tinha 28 anos e foi encontrado sem vida entre os escombros, segundo publicação do próprio clube.

Outro afetado pelo desastre é o atleta ganês Christian Atsu, ex-Chelsea e atual jogador do Hatayspor, que está entre os desaparecidos, de acordo com informações do jornal inglês Daily Mail.