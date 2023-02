Volta Redonda x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Carioca 2023 entre Volta Redonda e Fluminense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam hoje, quinta, 2 de fevereiro (02/02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberto Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para esta partida, o técnico Fernando Diniz vai utilizar pela primeira vez os titulares em jogos seguidos. O objetivo é impedir o terceiro resultado negativo em sequência.

Do outro lado, o Volta Redonda chega embalado para o duelo. O Voltaço vem de vitória sobre o Vasco, em Cariacica, por 2 a 1. O técnico Rogério Corrêa deve repetir a formação que começou o jogo contra os cruzmaltinos. (Com Gazeta Esportiva)



Volta Redonda x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : canal de TV aberta



: canal de TV aberta Bandsports: canal de TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Volta Redonda x Fluminense

Escalação provável

Volta Redonda

Jefferson, Iury, Alix, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Lelê e Pedrinho.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

Quando será Volta Redonda x Fluminense

Hoje, quinta, 02 de fevereiro (02/02), às 21 horas e 10 minutos

Onde será Volta Redonda x Fluminense

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

