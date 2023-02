Vasco x Resende ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Resende se enfrentam hoje, quinta, 2 de fevereiro (02/02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV e no canal de Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na rodada passada, o Vasco foi a campo com sua equipe principal, mas, mesmo assim, amargou uma derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, em Cariacica, no Espírito Santo. O revés manteve o time de Maurício Barbieri na sexta colocação, com apenas cinco pontos em quatro jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro lado, o Resende não demonstrou, em cinco rodadas, ter condições de ameaçar o Gigante da Colina. Os visitantes estão na penúltima posição na tabela, com uma vitória, um empate e três derrotas. Além disso, possuem a defesa mais vazada da competição, com nove gols sofridos. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Resende ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV : canal do Youtube



: canal do Youtube Casimito: canal da Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Vasco x Resende

Escalação provável

Vasco

Ivan, Puma, Miranda, Léo e Piton; Jair, Figueiredo e Nenê; Gabriel Pec, Pedro Raul e Orellano (Eguinaldo).

Resende

Jefferson Luis, Medina, Joanderson, Rayne e Caxambu; Paulo Victor, Dener e Igor Bolt; Vinicius Balotelli, Kaique e Bismark.

Quando será Vasco x Resende

Hoje, quinta, 02 de fevereiro (02/02), às 19 horas

Onde será Vasco x Resende

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags