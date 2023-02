Internacional x Ypiranga ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Ypiranga se enfrentam hoje, quinta, 2 de fevereiro (02/02), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A tendência é que o técnico Mano Menezes repita a escalação do último compromisso, sem um centroavante de ofício. A única dúvida é o volante Johnny, com um incômodo no pé direito. Caso ele não possa ir a campo, o treinador deverá escolher entre Matheus Dias e Gabriel Baralhas, que teve seu nome publicado no BID e está à disposição para o duelo.

Já o Ypiranga espera se reabilitar depois da derrota para o Avenida, por 1 a 0. Nas rodadas anteriores, o time de Erechim havia vencido o Novo Hamburgo e empatado com o São Luiz. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Ypiranga ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV fechada



: canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Internacional x Ypiranga

Escalação provável

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

Ypiranga

Caíque; Gedeílson, Ronald, Islan e Patric Calmon; Lorran, Ralph e João Pedro; Matheuzinho, Bruno Baio e William Barbio.

Quando será Internacional x Ypiranga

Hoje, quinta, 02 de fevereiro (02/02), às 16h30min

Onde será Internacional x Ypiranga

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

