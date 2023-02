Ex-Ceará, Jael é anunciado como novo reforço do Náutico em 2023

No Náutico, Jael chega para assumir o protagonismo do ataque. O clube pernambucano terá pela frente em 2023 o Estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro

O centroavante Jael, ex-Ceará, foi anunciado nessa terça-feira, 31, como novo reforço do Náutico. O atacante de 34 anos estava sem clube desde setembro de 2022, quando rescindiu contrato com o Alvinegro do Porangabuçu.

No Náutico, Jael chega para assumir o protagonismo do ataque. O clube pernambucano terá pela frente em 2023 o Estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

A passagem do atacante pelo Ceará, de 2021 a 2022, foi marcada mais por polêmicas do que pelo desempenho em campo, além de lesões.

Contratado em fevereiro de 2021, o centroavante disputou 34 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências pelo Ceará. Em dezembro daquele ano, ele sofreu lesão no jogo contra o América-MG pela Série A e precisou fazer cirurgia no tendão de Aquiles.

O duelo diante do Coelho foi a última partida do atacante com a camisa do Ceará. O atleta passou toda a temporada de 2022 se recuperando da lesão até rescindir o contrato em setembro passado.

Na ocasião, o Ceará divulgou que a rescisão ocorreu em comum acordo. Três dias antes, Jael havia causado polêmica ao responder a um torcedor no Instagram que estava "contando os dias" para o fim do vínculo com o Alvinegro. Depois do episódio, o jogador publicou uma nota de retratação.

