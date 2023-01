Esportes do POVO ao vivo: Ceará vira sobre o Maracanã; Fortaleza derrota Barbalha

A edição desta segunda-feira, 30, do programa Esportes do POVO, comenta sobre os jogos dos times cearenses no último fim de semana no Campeonato Cearense. O Fortaleza venceu o Barbalha nos acréscimos com gol de Pochettino, no domingo, 29, enquanto Ceará derrotou o Maracanã, de virada, no sábado, 28.

