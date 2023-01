Copa do Rei: sorteio define clássico entre Barcelona e Real Madrid na semifinal

Primeiro jogo acontece entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, no Santiago Bernabéu, enquanto o segundo será realizado entre 4 e 6 de abril, no Camp Nou

O sorteio dos duelos de semifinal da Copa do Rei da Espanha aconteceu na manhã desta segunda-feira, 30. O evento definiu o confronto entre Real Madrid e Barcelona por uma vaga na final do torneio. O classificado será definido em partidas de ida e volta.

Inclusive, os confrontos já têm períodos definidos. O primeiro embate acontece entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, no Santiago Bernabéu, enquanto o segundo será realizado entre 4 e 6 de abril, no Camp Nou. A grande decisão está marcada para o dia 6 de maio.

Do outro lado da chave, o Athletic Bilbao, segundo maior campeão da Copa do Rei com 23 títulos, enfrenta o Osasuna, que busca o primeiro título de sua história. O clube de Bilbao faz a partida de volta em casa.

A última vez que Barcelona e Real Madrid se enfrentaram foi na final da Supercopa da Espanha, no último dia 15 de janeiro. Na ocasião, o clube catalão venceu por 3 a 1, com gols de Pedri, Gavi e Lewandowski. Benzema descontou para os merengues.

