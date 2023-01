Com gol de ex-Fortaleza, Goiás vence Vila Nova em clássico do Campeonato Goiano

O único gol da partida foi marcado pelo volante Felipe, que defendeu as cores do Fortaleza até a última temporada

O Goiás levou a melhor no clássico deste domingo contra o Vila Nova, no estádio da Serrinha, em confronto pela sexta rodada do Campeonato Goiano. O placar de 1 a 0 – no estádio da Serrinha – foi definido com um gol de Felipe, ex-Fortaleza.

Gol da Vitória

O lance que definiu o clássico aconteceu pouco antes do intervalo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Felipe soltou uma bomba da intermediária – em cobrança de falta – para balançar as redes do goleiro Vanderlei.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

QUE GOLAÇOOOOOO! Felipe Ferreira, marca de falta!



Goiás 1x0 Vila Nova #CampeonatoGoiano pic.twitter.com/Pldi5BLEfu — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 29, 2023

Sobre o assunto Morínigo reconhece dificuldades ofensivas do Ceará e diz: "Momento para errar é agora"

Com vitória, Ceará pode garantir classificação antecipada no Cearense; entenda

Jean Carlos analisa virada do Ceará diante do Maracanã: "A gente soube sofrer"

Expulsões

A partida foi marcada por dois cartões vermelhos: Yan Souto, do lado do Goiás, e Jordan, do Vila Nova.

Pontuação no Goiano

A vitória levou o Goiás a 11 pontos, na vice-liderança do Estadual, passando o próprio Vila Nova, que fica com nove em uma zona intermediária.

Próximos jogos

O Goiás enfrenta o Inhumas na quarta-feira, fora de casa. Já o Vila Nova tenta a reabilitação contra o Anápolis, em seus domínios.

Tags