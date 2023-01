Com brilho de Adson, Corinthians bate o São Paulo no Morumbi pelo Paulista

Com o resultado, o Clube do Parque São Jorge assumiu a liderança do grupo C, com 10 pontos. O Tricolor, por sua vez, segue na ponta da chave B, com oito

O Corinthians colocou fim a um tabu de quase seis anos. Na noite deste domingo, o Timão não tomou conhecimento dos 55 mil torcedores no Morumbi e venceu o São Paulo por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Adson brilhou e marcou os dois gols alvinegros do clássico. Do outro lado, Luciano descontou.

Com o resultado, o Clube do Parque São Jorge assumiu a liderança do grupo C, com 10 pontos, dois a mais que o São Bento, que está em segundo. O Tricolor, por sua vez, segue na ponta da chave B, com oito, três a mais que o Água Santa, segundo colocado.

O JOGO

Empurrado pela sua torcida, o Tricolor começou o primeiro tempo tentando pressionar. Com cinco minutos, Nestor entrou livre na área após lindo passe de Méndez, mas bateu fraco e parou em tranquila defesa de Cássio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos minutos seguintes, os mandantes seguiram dominando a posse de bola e buscando espaços na defesa adversária. Contudo, quem acabou saindo na frente foram os visitantes. Aos 22 minutos, Renato Augusto encontrou grande passe em profundidade para Fagner na ponta direita. O lateral, então, cruzou rasteiro para trás. No meio da área, Adson chegou completando para o fundo da meta.

O São Paulo respondeu aos 26. Wellington Rato partiu com liberdade pela intermediária e arriscou de longe, tirando tinta do travessão. O atacante voltou a levar perigo instantes depois, desta vez em cabeçada que parou nas mãos de Cássio.

Do outro lado, o Corinthians seguiu sendo fatal no ataque. Na segunda descida da equipe para o setor ofensivo, mais um gol. Com o relógio marcando 33, Róger Guedes foi acionado na ponta esquerda, ganhou de Alan Franco e cruzou rasteiro para o meio da área. A bola passou entre Rafael e Wellington e ficou limpa para Adson marcar o seu segundo tento.

Com os dois gols de vantagem, o Timão recuou e se fechou na defesa. O São Paulo, por sua vez, rondou a área alvinegra para tentar diminuir o prejuízo antes do final da etapa inicial.

Aos 43 minutos, Calleri arriscou da meia-lua e obrigou Cássio a fazer ótima defesa. No lance seguinte, o goleiro voltou a brilhar. Após cobrança de escanteio, David ganhou da defesa no alto e testou no chão. Atento, o ídolo corintiano se esticou todo para evitar que a bola entrasse.

2º tempo

Na volta do intervalo, o São Paulo intensificou a sua pressão. Com três minutos, Nestor cruzou e Arboleda cabeceou com muito perigo. A bola raspou a trave antes de se perder pela linha de fundo. Aos seis, Nestor arriscou de longe e Cássio defendeu em dois tempos.

Com 15, Méndez ficou livre na entrada da área e emendou um belo chute que carimbou o poste. No rebote, Calleri tentou de novo, mas parou no goleiro adversário. Já aos 26, David costurou a marcação, invadiu a área e arrematou por cima.

Depois de tanto martelar, o Tricolor enfim conseguiu balançar as redes aos 32 minutos. Luciano recebeu cruzamento rasteiro de Wellington na área e bateu cruzado para descontar. A bola passou por Cássio e morreu na bochecha da meta.

O gol animou os mandantes, que seguiram em cima em busca do empate. Aos 35, Caio Paulista foi acionado na ponta direita, cortou para o meio e cruzou com muito veneno. No meio da área, David não alcançou e a bola passou a centímetros da trave.

Nos minutos finais, a pressão seguiu firme e forte. Contudo, do outro lado, o Corinthians conseguiu se fechar bem e, com isso, segurou a vitória no Majestoso, colocando fim a um longo tabu no Morumbi.