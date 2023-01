Diretor do Vasco diz que o clube apenas sondou Papu Gomez

O sonho do torcedor do Vasco em ver um campeão mundial no elenco do clube levou um banho de água fria. Nesta quinta-feira, 26, o diretor executivo Paulo Bracks disse que o contato com o meia Alejandro "Papu" Gomez - do Sevilla e campeão mundial pela seleção argentina - ficou apenas em uma sondagem.

"Não tem negociação, essa informação surgiu faz uns 20 dias quando fizemos uma abordagem. Faz parte do mercado essas abordagens, pra entender condições e cifras em relação ao jogador. Não houve proposta para o Sevilla e ao atleta", avisou o dirigente, em entrevista à ESPN.

Mistério sobre o negócio

Paulo Bracks evitou se aprofundar ao comentar as conversas em relação a Papu Gomez. Assim, não falou a causa que fez o clube carioca frear o negócio.

"São circunstâncias, não vou dizer o motivo de não avançar. Existem variáveis que fazem avançar ou não. Não chegamos a iniciar uma negociação. Prefiro não passar os motivos. Admito lá atrás, antes da Copa, que fizemos uma sondagem dentro do que esperávamos de nomes para o elenco", emendou.

