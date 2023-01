Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Carioca 2023 entre Fluminense e Nova Iguaçu será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, terça, 17 de janeiro (17/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal de tv fechada Bandsports Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



A equipe comandada por Fernando Diniz começou bem o Estadual. O Fluminense passou sem dificuldade pelo Resende no fim de semana.

Por conta do início de temporada e pouco tempo de recuperação, os tricolores terão uma formação modificada nesta partida. Diniz vai promover a estreia de vários reforços que chegaram para 2023. Alguns dos novos jogadores entraram em campo durante a estreia no Carioca. Agora, quase todos que chegaram vão iniciar o confronto. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Nova Iguaçu vivo: onde assistir à transmissão



Band : na Tv aberta

: na Tv aberta Bandsports: na TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Fluminense x Nova Iguaçu

Escalação provável

Fluminense

Vitor Eudes, Guga, David Braz, Vitor Mendes e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araujo; Marrony, Keno e Alan. Técnico: Fernando Diniz.

Nova Iguaçu

Anderson, Léo Fernandes, Michel, Gabriel e Márcio Duarte; Igor, Marquinho e Ícaro; Andrey, Nathan e Luã. Técnico: Carlos Vitor

Quando será Fluminense x Nova Iguaçu

Hoje, terça, 17 de janeiro (17/01), às 21h10min

Onde será Fluminense x Nova Iguaçu

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

