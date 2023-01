Goleiro Keylor Navas negocia com Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo

O costarriquenho possui contrato com o PSG até o meio do ano e muito provavelmente não o renovará

O Al Nassr, clube da Arábia Saudita que é a nova casa de Cristiano Ronaldo, negocia com um velho conhecido do português dos tempos de Real Madrid. Trata-se do goleiro costarriquenho Keylor Navas, que está no Paris Saint-Germain.

A lesão do goleiro Ospina, titular da equipe árabe, fez com que o técnico Rudi García pedisse à equipe para que fosse ao mercado em busca de um novo arqueiro para suprir a ausência do colombiano. A negociação entre clube e jogador já está em andamento e o negócio pode ser fechado ainda nesta semana, já que o PSG se prepara para um amistoso contra o Al Nassr, em Riad.

Ospina teve uma lesão no braço direito durante a última partida e terá que, provavelmente, realizar uma cirurgía em Madrid. Navas, por sua vez, apesar de ser a principal, não é a única opção para substituir o titular machucado. O Al Nassr também tem interesse em Munir, ex-Málaga e atualmente no Al-Wheda.

Navas busca a solução para a sua situação esportiva com o PSG. O costarriquenho possuí contrato até o meio do ano e muito provavelmente não o renovará. Já novo time de Cristiano Ronaldo planeja turbinar seu elenco para disputar títulos e aproveitar a chegada do potuguês.

