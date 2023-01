Santos usará uniforme especial na estreia do Paulistão em homenagem a Pelé

O Santos estreia no Campeonato Paulista neste sábado, 14, diante do Mirassol. A partida, que ocorre às 20h30, na Vila Belmiro, contará com homenagens a Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022.

O Alvinegro Praiano usará um uniforme com numerações voltadas ao Rei. Além disso, todos os jogadores terão nas costas um cálculo que leve ao número 10.

A camisa apresenta um estilo retrô, com uma gola que remete ao uniforme usado por Pelé nos tempos em que atuava pela equipe da Baixada Santista. Na parte inferior terá uma mensagem de agradecimento ao Rei em diversos idiomas.

Os logos dos patrocinadores do Santos estarão na cor branca, enquanto os nomes e números dos jogadores na cor preta, assim como o escudo do time.

A camisa também vai apresentar uma faixa preta no peito, representando o luto pela perda do Rei, uma coroa acima do escudo do Peixe e um patch nas mangas com a escrita “Pelé Eterno”.

Em conjunto com a homenagem no uniforme, a Federação Paulista de Futebol anunciou que o troféu do Paulistão este ano será também uma homenagem a Pelé, contando com uma coroa no topo da taça e se chamando “Troféu Rei Pelé”.

