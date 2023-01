Roberto Dinamite além do Vasco: relembre carreira na Seleção Brasileira

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Roberto Dinamite, faleceu neste domingo, 8, aos 68 anos de idade, após lutar contra um câncer no intestino desde o final de 2021. Considerado o grande ídolo do time carioca Vasco da Gama, o ex-jogador também teve um histórico marcante na seleção brasileira.

Entre 1975 e 1984, Dinamite fez 47 jogos - com 28 vitórias, 14 empates e 5 derrotas - e marcou 25 gols durante a passagem na Seleção.

O ex-atacante disputou duas edições de Copas do Mundo, em 1978 e 1982 e foi o artilheiro do time no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas redes sociais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou a morte do ídolo e relembrou os feitos do ex-jogador com a Amarelinha.



Com pesar, a CBF lamenta a morte de Roberto Dinamite, um dos maiores atletas do futebol brasileiro.



Pela Seleção Brasileira, o ex-jogador marcou 25 gols e foi artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983. Ele também disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982. pic.twitter.com/d3oPLIuu2c — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 8, 2023

O presidente da CBF Ednaldo Rodrigues também se manifestou e lamentou a morte do ex-atacante.

“O Roberto Dinamite foi um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou os fãs do futebol em todo o mundo. A CBF se solidariza com os familiares e com os fãs do artilheiro”, afirmou.



Carlos Roberto da Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias (RJ). Já no Vasco, o apelido “Dinamite” surgiu após o jogador marcar um gol contra o Internacional, quando tinha apenas 17 anos.

Além de jogar no Cruzmaltino e conquistar cinco campeonatos cariocas, o jogador teve passagem na Portuguesa e atuou no Barcelona da Espanha.

Sobre o assunto Roberto Dinamite fez Zico vestir a camisa do Vasco; relembre

Roberto Dinamite morre aos 68 anos de idade

Camisas 10: Zico enviou última mensagem a Dinamite há 10 dias

Roberto Dinamite: morre o maior ídolo do Vasco, aos 68 anos

Tags