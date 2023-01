Esportes do POVO ao vivo: Ferroviário bate Asa-AL nos pênaltis na Copa do Nordeste

A edição desta sexta-feira, 6, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a vitória do Ferroviário nos pênaltis na primeira fase preliminar da Copa do Nordeste e o revés do Caucaia para o Santa Cruz. O Ferrão enfrentará o Confiança, no próximo domingo, 8, para tentar conquistar uma vaga na fase de grupos do principal torneio regional do país.

O programa também abordará sobre o mercado da bola da dupla cearense. O Ceará apresenta nesta sexta, 6, o atacante Janderson, que assinou contrato em definitivo com o Vovô. Já o Fortaleza mira a contratação do meia argentino Pochettino.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 6, a partir das 11 horas

