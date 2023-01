Avaliações físicas e corrida no campo: o primeiro dia de Luis Suárez no Grêmio

Após desembarcar na capital gaúcha, sob muita festa da torcida gremista, o astro conheceu as dependências do clube

O atacante uruguaio Luis Suárez realizou as primeiras atividades com a camisa do Grêmio na última terça-feira, 3, no CT Luiz Carvalho. O jogador, que aterrissou em Porto Alegre por volta do meio-dia, se reapresentou junto ao elenco do Imortal para início da pré-temporada após dez dias de folga para as festas de fim de ano.

Após desembarcar na capital gaúcha, sob muita festa da torcida gremista, o astro conheceu as dependências do clube e fez uma série de avaliações físicas. Na sequência, foi visto correndo em volta do campo. O atleta ainda gravou um vídeo e mandou recado aos torcedores.

"Fala, pessoal do Grêmio. Passando para dizer que já estou aqui em Porto Alegre. Estou muito feliz e contente pelo momento. Agora estaremos juntos e vamos desfrutar tudo que virá pela frente", disse Suárez.

O restante do plantel realizou um circuito de exercícios físicos, comandados pelo preparador físico da equipe, Reverson Pimentel. Novos reforços para 2023, o uruguaio Carballo e o argentino Franco Cristaldo participaram normalmente dos trabalhos.

Já a ausência ficou por conta do volante Thiago Santos que, segundo o próprio Grêmio, foi liberado por "questões familiares". O retorno dele está previsto para o final de semana.

Outro que marcou presença no CT foi o lateral-direito Fábio, anunciado na terça como a nona contratação do clube para a próxima temporada. Após ser aprovado nos exames médicos, o jogador, que estava no Nantes, da França, firmou um contrato válido por dois anos, até o fim de 2024.

MUY FELIZ E MUY CONTENTO Aperta o e confere as primeiras palavras do Luis Suárez no CT Luiz Carvalho. pic.twitter.com/XU6PnGVBA3 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 3, 2023

O time tricolor retoma os treinamentos nesta quarta-feira, 4, já de olho no duelo contra o São Luiz, no dia 17 de janeiro, pela Recopa Gaúcha. O técnico Renato Portaluppi comandará uma atividade com bola, e depois, no período da tarde, os atletas trabalharão na academia.

Já o turno da noite está reservado para a apresentação oficial de Luis Suárez à torcida do Grêmio, em evento que acontece na Arena, às 19h30min.

Tu não vai dizer não a este homem, né!?

Amanhã, todos os caminhos levam à Arena! pic.twitter.com/P3RTyaBoYr — Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2023

