Presidente da CBF relembra primeira vez que viu Pelé no estádio: "Jamais vou esquecer"

Com o falecimento de Pelé na última quinta-feira, 29, fãs e figuras de relevância no futebol brasileiro estão se reunindo na Vila Belmiro para acompanhar o velório do Rei. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, chegou ao estádio do Santos na manhã desta segunda, 2, para prestar condolências ao ex-jogador.

Ednaldo Rodrigues contou sobre a primeira vez que viu Pelé jogar ao vivo. Quando tinha 13 anos, em 1967, o atual presidente da entidade máxima do futebol brasileiro compareceu a uma partida amistosa em Ilhéus, na Bahia, entre o Santos e a Seleção de Ilhéus. Na ocasião, o Rei marcou o terceiro gol, sacramentando a vitória santista por 3 a 1.

"Tinha 13 anos, desde os 9 eu já ouvia falar dos feitos de Pelé. Era difícil pela TV, acompanhava a trajetória pelo rádio. Santos foi jogar em Ilhéus, na Bahia, e pedi ao meu pai, que era santista, fiz com que pudesse me levar ao jogo. Foi um momento que jamais vou esquecer, o Pelé fez o terceiro gol. O time de Ilhéus fez o primeiro gol, mas a torcida aplaudia quando o Pelé pegava na bola. Isso vai permanecer na minha memória para sempre", disse.

Pelé é "único no mundo", diz Ednaldo

O diretor exaltou a carreira vitoriosa de Pelé e classificou o ex-jogador como "único no mundo", citando o Rei como um exemplo de atleta e pessoa. Para Ednaldo Rodrigues, "não há comparação com o que Pelé fez na terra".

"A gente já vinha sempre enaltecendo as conquistas do Pelé, exatamente por ser único no mundo, todos reverenciando, não pelo falecimento, pelas conquistas, por ser negro e por todos se renderem a ele. Fica o exemplo a todos. Cada vez mais, todos devem fazer tudo cada vez melhor para ser visto. Não há comparação com o que Pelé fez na terra, como atleta é exemplo e como uma pessoa humilde que procurou olhar o próximo. É o legado, além de ter sido o Atleta do Século", comentou.

Sobre futuras homenagens da CBF para Pelé, Ednaldo Rodrigues citou a importância de que tudo seja feito de acordo com as vontades da família do Rei.

"Por mais que a gente queira fazer (homenagens), temos que falar com familiares, de forma conjunta, com os familiares concordando, cada homenagem é um momento de dor para os familiares. Não vamos fazer nada desordenado, como foi a estátua do Pelé", explicou o presidente.

O velório do Pelé foi aberto ao público às 10h (de Brasília), desta segunda-feira. Os fãs poderão entrar na Vila Belmiro para ver o caixão, que está no centro do gramado, e prestar suas últimas homenagens ao Rei. O evento segue até às 10h de terça-feira, quando será realizado um cortejo pelas rodas da cidade de Santos antes do sepultamento.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu na última quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

