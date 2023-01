Pai de Neymar confirma ausência do craque em velório de Pelé e revela pedido do filho

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon

Principal revelação do Santos no século, Neymar não irá comparecer ao velório de Pelé, organizado nesta segunda-feira, 2, na Vila Belmiro. O pai do craque foi ao evento e confirmou a ausência do atacante do Paris Saint-Germain, que não liberou o camisa 10 para viajar ao Brasil.

Na entrada do estádio, inclusive, o agente afirmou que o astro da Seleção Brasileira pediu para que ele o representasse no velório do eterno Rei.

"Para nossa família é um sentimento de muita tristeza. Meu filho pediu para que eu viesse aqui, no lugar dele. Para que eu pudesse dar apoio à família. Perder alguém é sempre difícil e nós não perdemos só o atleta Pelé, mas também o cidadão, a pessoa. Perdemos o Edson Arantes do Nascimento e isso nos deixa muito triste", comentou.

"O último contato de Neymar com o Pelé foi por telefone. Eles chegaram a se encontrar em um hospital na França, quando ele (Pelé) teve um outro problema. O Pelé hoje está descansando e nós viemos prestar homenagem à família", completou.

Neymar da Silva Santos ainda citou a importância do ídolo santista para o futebol, especialmente para as gerações seguintes.

"O Pelé foi inspiração para todos nós, o futebol deve muito a ele. Essa cerimônia é muito triste para a família e para todos nós como brasileiros. Mas, agora, é apoiar a família e nos apoiar. A gente perde e perde muito. Mas ele inspirou esse esporte e fez com que a gente conseguisse chegar aqui hoje. Ele inspirou não só essa geração, mas inspirou gerações do passado. E que, hoje, ainda vivem com essa inspiração. Pelé sempre foi uma referência", analisou.

"Nós estamos muito tristes com isso, toda a nossa família. Nós somos 'Pelézistas'. A maior inspiração do futebol nos deixou hoje, e não tem palavras para descrever uma perda tão grande como essa. Sempre falei muito do Pelé para meu filho (Neymar). Pelé era o ídolo do meu pai e também do Neymar. Quase todos os gols que ele comemorou foram com um soco no ar, e acho que vai continuar sendo assim", finalizou.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

