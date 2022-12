No último dia de 2022, Neymar fala em "ano de muito aprendizado"

O ano de 2022 está prestes a chegar ao fim. Dessa maneira, Neymar utilizou as redes sociais para publicar uma foto de despedida do corrente ano e falou em "muito aprendizado".

"Um ano de muito aprendizado. Valeu 2022", escreveu o atacante. Na imagem, o jogador está com uma camisa social da seleção brasileira e acena.

Um ano de muito aprendizado.

Valeu 2022 pic.twitter.com/H8qHbNwi8F Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 31, 2022

Sobre o assunto Vítima de novos insultos racistas, Vinícius Jr. protesta contra LaLiga: "Segue sem fazer nada"

Presidente do Santos indica que não deve aposentar camisa 10 em respeito à vontade de Pelé

Vinícius Júnior é alvo de racismo em jogo entre Real Madrid e Valladolid; veja vídeo

O 2022 do craque brasileiro

Aos 30 anos, Neymar disputou 35 partidas pelo Paris Saint-Germain em 2022. Ao todo, marcou 25 vezes e deu 17 assistências, totalizando 42 participações em gols. Além disso, conquistou o título do Campeonato Francês da temporada 2021/22 e da Supercopa da França.

Pela Seleção Brasileira, o atacante disputou a Copa do Mundo, no Catar, onde foi eliminado nas quartas de final, após perder nos pênaltis para a Croácia. Na competição, Neymar jogou três vezes, marcou dois gols e distribuiu uma assistência. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito na estreia e perdeu os outros dois jogos da fase de grupos.

Na primeira partida após o mundial, o brasileiro acabou sendo expulso na vitória do PSG sobre o Strasbourg por 2 a 1. Dessa forma, está suspenso para o confronto da equipe neste domingo, diante do vice-líder Lens, às 16h45 (de Brasília), fora de casa.

Por fim, Neymar deve voltar a jogar na próxima sexta-feira, contra o Châteauroux, da terceira divisão francesa, pela Copa da França.

Tags