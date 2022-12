Na mira do Corinthians, Coutinho nega pedido para sair do Aston Villa

Philippe Coutinho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para falar sobre a situação no Aston Villa. O meio-campista, que entrou na mira do Corinthians neste mês, negou as informações que rondam sobre sua saída do clube inglês e disse estar “feliz” no time.

“Nos últimos dias vi muita notícia com meu nome, mas até aí tudo bem. O problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui pra esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também”, iniciou Coutinho.

“Meu único foco agora que estou recuperado da lesão, é trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar o clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos”, completou o brasileiro.

No último fim de semana, segundo o jornal Football Insider, o jogador recebeu o aval do Aston Villa para encontrar novos destinos a partir de janeiro de 2023.

Como a Gazeta Esportiva informou, o Corinthians não teria pressa para uma contratação de Philippe Coutinho agora. A manutenção de Maycon e a compra em definitivo de Yuri Alberto, por exemplo, são prioridades no clube.

Na segunda-feira, Coutinho não começou como titular do Aston Villa na derrota para o Liverpool pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O placar final foi de 3 a 1, com gols marcados por Salah, Van Dijk e Bajcetic; Watkins descontou.

A próxima partida da equipe inglesa pelo torneio é neste domingo, 30, contra o Tottenham, às 11 horas no horário de Brasília.

