Jair Bolsonaro decreta luto oficial de três dias em todo Brasil após morte de Pelé

Maior ídolo da história do Peixe, o ex-jogador faleceu nesta tarde, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon

Em decorrência da morte de Pelé, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial em todo Brasil pelo período de três dias a partir desta quinta-feira, 29.

A cidade de Santos, por sua vez, sentenciou luto de sete dias, assim como o Santos, clube que o Rei defendeu por 18 anos, e o Palmeiras. Já o São Paulo permanecerá em luto por três dias. Cidade Natal do Rei, Três Corações-MG também decretou luto oficial pelo período de sete dias.

Maior ídolo da história do Peixe, o ex-jogador faleceu nesta tarde, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. Ele lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé defendeu o Santos por 18 anos. Foram 1116 apresentações com 1091 gols marcados. Ao longo de toda carreira, foram 1365 partidas e 1282 bolas na rede.

O ex-jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista nos anos de 1957 até 1965, depois em 1969 e, por último, em 1973. No ano de 1958, marcou 58 gols no Estadual, registrando um recorde.

