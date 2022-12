Esportes do POVO ao vivo: Ceará apresenta Danilo Barcelos; Boeck concede coletiva

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 29, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o mercado da bola de Ceará e Fortaleza e preparação dos times para o início da temporada 2023.

O Ceará apresenta nesta quinta o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, reforço para a temporada 2023, que estava no Goiás.

Ídolo do Fortaleza, Marcelo Boeck assumiu cargo no departamento de futebol do clube como assessor executivo. O ex-goleiro se aposentou dos gramados no final de 2022 e seguiu uma nova carreira dentro do Tricolor do Pici.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 29, a partir das 11 horas:

