Lisca admite "erro" ao trocar Sport pelo Santos, mas diz não se arrepender

O técnico Lisca disse em entrevista que considera um "erro" ter trocado o Sport pelo Santos em julho deste ano. O treinador deixou o clube pernambucano depois de apenas três semanas de trabalho, e despediu-se da Ilha do Retiro sob vaias e críticas da diretoria para assumir o Peixe.

Apesar de admitir a frustração, Lisca nega arrependimento da decisão que tomou cinco meses atrás. Ele havia chegado ao Sport abraçado pelo apoio da torcida, mas, após o alvoroço, teve que lidar com a desconfiança dos torcedores santistas.

"Perdi uma grande oportunidade de trabalhar no Sport. Hoje eu vejo que foi um erro. Não me arrependo, porque tu só sabe das coisas indo e fazendo, mas eu cheguei em um baita clube e não tinha o respaldo que eu tinha no Sport", declarou ao Canal do Luna.

A notícia do acerto entre Santos e Lisca veio à tona durante um jogo do Sport, com o técnico ainda no comando, na Ilha do Retiro, contra o Vila Nova. Ao saberem da troca, torcedores do Leão não pouparam manifestações, e alguns chegaram a atirar copos de cerveja e xingá-lo de "mercenário".

Segundo avalia o comandante, a saída conturbada da equipe acabou minando o começo de sua relação com o clube da Vila Belmiro.

"O respaldo era do presidente Rueda, e dos jogadores, a relação foi muito legal. Mas, da forma como tudo aconteceu, eu já cheguei desgastado no Santos. Primeiro jogo já tinha torcedor me mostrando nota e me chamando de mercenário. Não foi legal a maneira como aconteceu, parece que o Lisca fez toda uma sacanagem. Teve vários treinadores que já saíram e não teve metade dessa repercussão", disse.

