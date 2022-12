Esportes do POVO ao vivo: Atacante do Ceará é suspenso por doping; Dudu se apresenta no Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 27, do programa Esportes do POVO, comenta sobre o mercado da bola de Ceará e Fortaleza e preparação dos times para o início da temporada 2023.

Fala também sobre o caso Cléber, flagrado em exame antidoping. O atacante está suspenso preventivamente do futebol, assim como impedido de imediato de exercer suas funções no clube do Porangabuçu.

A transação ainda não foi concretizada e não possibilita o anúncio oficial, mas o lateral-direito Dudu será jogador do Fortaleza na temporada 2023. O Dragão optou por já liberar o lateral-direito para iniciar as atividades no Pici.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta terça-feira, 27, a partir das 11 horas:

