Esportes do POVO ao vivo: Ceará se apresenta; Fortaleza busca renovação de Caio Alexandre

A edição desta quinta-feira, 15, do programa Esportes do POVO, comenta sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola. Fala ainda sobre a final da Copa do Mundo entre Argentina e França, que acontece no próximo domingo, 18, às 12 horas, no estádio Lusail, em Doha, no Catar.

O Leão já tem negociação em andamento para uma renovação de contrato com Caio Alexandre. O volante de 23 anos terá vínculo encerrado com o Tricolor neste mês de dezembro e a diretoria busca um novo empréstimo, desta vez por um ano.

O Vovô segue o planejamento para 2023. O clube iniciará a pré-temporada nesta sexta-feira, 16, no CT de Porangabuçu, restando cerca de um mês para o início oficial da próxima temporada. O atacante Jô é mais um atleta que não deve permanecer no Ceará em 2023. Conforme apurou o Esportes O POVO, o centroavante não renovará o vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu, que encerra neste mês de dezembro. O destino do jogador ainda é indefinido.



